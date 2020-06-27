Ляшко пояснив причину зростання захворюваності COVID-19 в Україні

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні пов'язане з ігноруванням правил карантину. Спалах можна зупинити, якщо дотримуватися заходів безпеки.

Про це в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що МОЗ прогнозував, що зростання захворюваності COVID-19 неминуче, і головним завданням було стримати темпи поширення вірусу.

"Зростання залежить від того, як підготувався бізнес до відкриття, як працює уряд і як населення виконує ті норми, які прописані.

Якщо ми не будемо носити маску, не будемо дотримуватися дистанції, не обмежимо соціальні контакти і не будемо мити і обробляти руки антисептиком, то буде постійне зростання", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України закликало посилити контроль за дотриманням заходів безпеки в транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей.

Раніше рішенням Кабміну дію адаптивного карантину в Україні продовжили до 31 липня.