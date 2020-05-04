Ляшко попередив про зростання хворих на COVID-19: названі небезпечні області

Тимур Григоренко Суспільство 14:25, 4.05.2020 Оновлено: 14:47, 4.05.2020

В Україні в Дніпропетровській, Харківській і Одеській областях спостерігається зростання кількості нових заражених коронавірусом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на засіданні уряду в понеділок, 4 травня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ситуація з COVID-19 залишається напруженою. З кінця квітня спостерігається зростання підтверджених випадків захворювання COVID-19 в таких областях: Дніпропетровській – на 30%, Харківській – на 40% і Одеській. У перерахунку на кількість хворих на 100 тисяч населення найбільша кількість хворих залишається в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях", – сказав він.

Віктор Ляшко

Також Ляшко додав, що Україна вже 17 днів перебуває на певному плато, не перевищуючи кількість нових випадків зараження за добу не більше 600.

Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 22 травня. При цьому деякі карантинні заходи знімуть з 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що не допускають ні спалаху, ні пікового навантаження COVID-19.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Безкоштовних пологів не буде!" Зеленський вирішив скасувати другий етап медреформи

Спектакль Бондаренко: думал отпетлять от многочисленных "воровских уголовных"?

"Вони або злодії, або тупі": з'ясувалося, кому належала ідея доставки засобів захисту "Мрією"

Єрмак розповів, хто буде представником від окупованого Донбасу

Решающий вклад Украины в победу над нацизмом. Небесный Украинский фронт