Ляшко попередив про зростання хворих на COVID-19: названі небезпечні області

В Україні в Дніпропетровській, Харківській і Одеській областях спостерігається зростання кількості нових заражених коронавірусом.

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Про це на засіданні уряду в понеділок, 4 травня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ситуація з COVID-19 залишається напруженою. З кінця квітня спостерігається зростання підтверджених випадків захворювання COVID-19 в таких областях: Дніпропетровській – на 30%, Харківській – на 40% і Одеській. У перерахунку на кількість хворих на 100 тисяч населення найбільша кількість хворих залишається в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях", – сказав він.

Віктор Ляшко

Також Ляшко додав, що Україна вже 17 днів перебуває на певному плато, не перевищуючи кількість нових випадків зараження за добу не більше 600.

Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 22 травня. При цьому деякі карантинні заходи знімуть з 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що не допускають ні спалаху, ні пікового навантаження COVID-19.

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