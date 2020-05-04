Головна Новини
4 травня • оновлено в 23:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ляшко попередив про зростання хворих на COVID-19: названі небезпечні області

8.2т
Читати матеріал російською

В Україні в Дніпропетровській, Харківській і Одеській областях спостерігається зростання кількості нових заражених коронавірусом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на засіданні уряду в понеділок, 4 травня, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ситуація з COVID-19 залишається напруженою. З кінця квітня спостерігається зростання підтверджених випадків захворювання COVID-19 в таких областях: Дніпропетровській – на 30%, Харківській – на 40% і Одеській. У перерахунку на кількість хворих на 100 тисяч населення найбільша кількість хворих залишається в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях", – сказав він.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Також Ляшко додав, що Україна вже 17 днів перебуває на певному плато, не перевищуючи кількість нових випадків зараження за добу не більше 600.

Нагадаємо, що в Україні продовжили карантин до 22 травня. При цьому деякі карантинні заходи знімуть з 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що не допускають ні спалаху, ні пікового навантаження COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
6
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги