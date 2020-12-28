Ляшко попередив про збільшення ймовірності передання COVID-19 після мутації: названо місце

Властивості коронавірусу, виявлені після поширення нового "британського" штаму, збільшують ймовірність його передання саме серед домашнього оточення.

Тому українці мають подбати про те, щоб відсвяткувати новорічно-різдвяні свята безпечно для здоров’я свого й рідних. Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар, заступник голови Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що пандемія не відступає, а рівні захворювання на COVID-19 залишаються досить високими.

Також дав поради щодо безпечного святкування Нового року і Різдва в нинішніх умовах:

плануйте святкування в компанії близьких вам людей, із якими ви проживаєте або контактуєте майже щодня, утримайтеся від запрошення в гості людей, із якими останнім часом тісно не спілкувалися;

заплануйте придбання подарунків завчасно, здійсніть їх онлайн або в ранковий час, щоб уникнути скупчення людей;

надсилайте подарунки поштою, для родичів похилого віку з доставкою додому. А відкрити ці подарунки можна буде разом у новорічну ніч в онлайн-спілкуванні;

якщо все ж таки гостей не уникнути, то нагадайте їм уже зараз про необхідність носити маску, дотримання соціальної дистанції та обмеження зовнішніх контактів.

"Поцікавтеся, чи мають вони симптоми хвороби, чи не були в контакті з хворими. І якщо хоч щось із цього наявне, будь ласка, будьте розумними, перенесіть цю зустріч та святкування в онлайн", – порадив Ляшко.

Проте найголовніше, за його словами, бути завбачливими, не влаштовувати і не брати участі у жодних святкуваннях, якщо:

вам або члену вашої сім'ї поставлено діагноз COVID-19;

у вас є симптоми респіраторної хвороби;

ви очікуєте результати аналізів на коронавірус;

ви були в контакті з хворим на COVID-19.

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