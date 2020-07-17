Ляшко попередив про загрозу потужного спалаху коронавірусу восени

Юрій Сергієнко Суспільство 00:41, 18.07.2020 Оновлено: 00:43, 18.07.2020

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що зростання захворюваності на коронавірус варто очікувати восени, особливо в листопаді, і взимку в лютому.

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Про це заступник міністра охорони здоров'я заявив 17 липня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Він зазначив, що до цього періоду варто готуватися.

"Коронавірус має сезонність. Влітку ми не бачимо його епідеміологічного потенціалу. Він циркулює, як і грипоподібні захворювання. Більш насторожено варто ставитися до осіннього періоду, коли у нас відбувається зростання грипоподібних захворювань. Це листопад – перша хвиля та лютий – друга хвиля. Саме тоді у нас може бути велике зростання захворюваності", – сказав він.

А різке зростання захворюваності цього літа в Україні він пояснив пом'якшенням карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці червня Віктор Ляшко заявив, що країна активно готується до другої спалаху коронавірусу, однак прогнозувати дату піку дуже складно.

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