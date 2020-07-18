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Ляшко попередив про загрозу потужного спалаху коронавірусу восени

Юрій Сергієнко
Суспільство
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Віктор Ляшко попередив про спалах COVID-19 восени

Віктор Ляшко попередив про спалах COVID-19 восени. Фото kmu.gov.ua.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що зростання захворюваності на коронавірус варто очікувати восени, особливо в листопаді, і взимку в лютому.

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Про це заступник міністра охорони здоров'я заявив 17 липня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Він зазначив, що до цього періоду варто готуватися.

"Коронавірус має сезонність. Влітку ми не бачимо його епідеміологічного потенціалу. Він циркулює, як і грипоподібні захворювання. Більш насторожено варто ставитися до осіннього періоду, коли у нас відбувається зростання грипоподібних захворювань. Це листопад – перша хвиля та лютий – друга хвиля. Саме тоді у нас може бути велике зростання захворюваності", – сказав він.

А різке зростання захворюваності цього літа в Україні він пояснив пом'якшенням карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці червня Віктор Ляшко заявив, що країна активно готується до другої спалаху коронавірусу, однак прогнозувати дату піку дуже складно.

УкраїнаСвобода слова Савіка ШустераКоронавірусМіністерство охорони здоров'яВіктор ЛяшкоСавік Шустер
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