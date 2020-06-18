Ляшко показав залежність захворюваності на COVID-19 від карантину

Різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні меншою мірою пов'язаний зі збільшенням кількості тестувань. Адже ключовим чинником зростання випадків інфікування стало послаблення карантину.

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Про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, стрімкий приріст кількості захворювань відбувся майже одразу після кожного з етапів пом'якшення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Немає в Україні чіткої тенденції до простежування збільшення кількості тестувань –збільшення кількості випадків. Збільшення кількості тестувань збільшує кількість випадків, але це не означає, що тільки від тестувань це залежить. Це залежить від декількох факторів", – зазначив він.

Зростання статистики коронавірусу в Україні після пом'якшення карантину Скріншот відео

Ляшко наголосив, що якщо подивитися на тренди зростання, то можна побачити, що вони чітко простежуються із помякшення карантину на території України.

"Перший етап у нас був із 12 травня. Після цього ми говорили про другий, третій, четвертий етап. 25 травня відкрився метрополітен і дитсадки. 22, в другий етап, –громадський транспорт. Інкубаційний період – 14 днів, але найбільша кількість випадків реєструється в інкубаційному періоді на 5-7 день", – розповів головний санітарний лікар.

"Ми чітко бачимо тренди, що після того, як Україна почала пом'якшувати карантин, перейшла на стратегію стримування, у нас почалося зростання кількості випадків", – підсумував він.

Різкий стрибок тарпився не через більшу кількість тестувань Скріншот відео

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