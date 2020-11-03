Ляшко підтвердив обговорення карантину вихідного дня в Україні

В Україні обговорюється питання запровадження карантину вихідного дня.

Як заявив в ефірі "Україна 24" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, розглядається питання про те, як працювати й застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію із захворюванням на коронавірус (COVID-19).

Водночас він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.

"Карантин у нас із березня триває до 31 грудня. Ми живемо нині в межах адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лікарка-імунологиня Алла Волоха вважає, що до Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч. За її словами, про потребу запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок і почнуть розгортати польові шпиталі.