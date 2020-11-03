Ляшко підтвердив обговорення карантину вихідного дня в Україні

Мирослав Семенюк Суспільство 18:58, 3.11.2020 Оновлено: 20:07, 3.11.2020

В Україні обговорюється питання запровадження карантину вихідного дня.

Як заявив в ефірі "Україна 24" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, розглядається питання про те, як працювати й застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію із захворюванням на коронавірус (COVID-19).

Водночас він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.

"Карантин у нас із березня триває до 31 грудня. Ми живемо нині в межах адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • лікарка-імунологиня Алла Волоха вважає, що до Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч. За її словами, про потребу запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок і почнуть розгортати польові шпиталі.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у ВРУ 3 листопада, заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні близька до катастрофи. Він попередив, що надалі країну чекають важкі часи через пандемію.

  • В Україні незабаром нібито планують ввести ще жорсткіші карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу. Серед них обговорюється варіант дії "помаранчевої" епідемічної зони по всій країні.

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