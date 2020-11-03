Ляшко підтвердив обговорення карантину вихідного дня в Україні
В Україні обговорюється питання запровадження карантину вихідного дня.
Як заявив в ефірі "Україна 24" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, розглядається питання про те, як працювати й застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію із захворюванням на коронавірус (COVID-19).
Водночас він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.
"Карантин у нас із березня триває до 31 грудня. Ми живемо нині в межах адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", – додав Ляшко.
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