Ляшко підтвердив обговорення карантину вихідного дня в Україні

В Україні обговорюється питання запровадження карантину вихідного дня.

Як заявив в ефірі "Україна 24" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, розглядається питання про те, як працювати і застосовувати обмежувальні заходи, щоб стабілізувати ситуацію з захворюванням на коронавірус (COVID-19).

При цьому він нагадав, що карантин в Україні триватиме до кінця року.

"Карантин у нас з березня місяця він продовжується до 31 грудня. Ми живемо зараз в рамках адаптивного карантину, і цей карантин буде продовжено з наступного понеділка", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лікарка-імунологиня Алла Волоха вважає, що до Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч. За її словами, про необхідність запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок та почнуть розгортати польові шпиталі.