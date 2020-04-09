Комісія Міністерства охорони здоров'я України провела дослідження зразків хворого на пневмонію у Миколаївській області. Вони збіглися з висновками миколаївських фахівців і підтвердили правильність алгоритму їхніх дій.

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Про це на брифінгу 9 квітня сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який приїхав з інспекцією до Миколаєва, де нині не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Він зазначив, що результати тестів негативні.

"Напередодні мого візиту до Миколаєва ми провели своєрідну спецоперацію. Відібрали зразки хворої на пневмонію людини і відправили їх на дослідження за межі області. Висновки збіглися з тими, які зробили місцеві фахівці – тести негативні", – сказав Ляшко.

За його словами, метою візиту було перевірити, чи немає у Миколаївській області збою, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

"Ми подивилися як засідає оперативний штаб та ознайомилися з роботою вірусологічної лабораторії, яка сьогодні може робити до 500 ПЛР на добу. Наразі побачене мене задовольнило", – зазначив Ляшко.

Ляшко заявив, що планує відвідати лікарні, які визначені опорними для прийому хворих із коронавірусом.

Щодо загальних висновків стану готовності області до боротьби з коронавірусом, то вони будуть зроблені пізніше, після комплексного обстеження і вивчення ситуації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ провести перевірку в Миколаївській області, яка залишається останньою в країні, де не виявлено випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві автомобіль, яким пересувався містом Ляшко, потрапив у ДТП, врізавшись у припаркований мікроавтобус журналістів.