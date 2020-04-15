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15 квітня • оновлено в 15:55
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Ляшко озвучив важливу умову виходу з карантину

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В Україні розробка ІФА-тестів на наявність у населення імунітету від COVID-19 може послужити виходом з карантину.

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас в питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україні надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету", – повідомив він.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Ляшко зазначив, що в маленьких населених пунктах, де стався спалах вірусу, можна буде досліджувати людей на наявність імунітету.

"Ось це може бути одним з варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести за наявністю (у населення) імунітету", – пояснив він.

Імуноферментний аналіз (ІФА) – це метод лабораторної діагностики, заснований на реакції "антиген-антитіло", який дозволяє виявити речовини білкової природи (в тому числі ферменти, віруси, фрагменти бактерій і інші компоненти біологічних рідин).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні офіційно 3764 підтверджені випадки зараження COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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