Ляшко озвучив умову повторного "закриття" України на карантин

Україну навряд чи вдруге повністю "закриють" на карантин через COVID-19, проте посилення заходів в окремих областях цілком можливе.

Про це в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Олесі Бацман розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що ситуація з COVID-19 в областях України неоднакова, тому потрібно приймати рішення по кожному регіону окремо.

"Коли у нас навантаження на систему охорони здоров'я наблизиться до критичного, тоді будемо говорити про вжиття заходів та відведення країни на карантин", – озвучив він головну умову.

Ляшко зазначив, що за необхідності "ми будемо поетапно закривати певні області, максимум".

"Населені пункти, райони, області. Одномоментно закривати всю країну на карантин – зараз ми про це не говоримо", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України закликало посилити контроль за дотриманням заходів безпеки в транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей.

Раніше рішенням Кабміну дію адаптивного карантину в Україні продовжили до 31 липня.