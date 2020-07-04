Ляшко озвучив умову перемоги над коронавірусом в Україні

Україна не зможе перемогти COVID-19, поки суспільство і бізнес не будуть додержуватись обмежувальних заходів, введених Кабміном.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24". Він упевнений, що зростання числа інфікованих безпосередньо залежить від пом'якшення карантину і сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування всіх обмежень.

"Коронавірусна хвороба не пішла, вона залишається поруч з нами. Ми подолаємо всі проблеми, якщо будемо працювати як єдине ціле – уряд, місцеве самоврядування, люди, бізнес. В іншому випадку буде бій в односторонньому порядку, він може привести до поразок, які виразяться в колапсі системи охорони здоров'я, летальних випадках, зростанні випадків захворювання", – сказав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 3 липня коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 46 763 пацієнтів. З них у 876 хвороба була виявлена за останню добу.