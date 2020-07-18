Гепатит А, холера, черевний тиф: Ляшко розповів, як не підхопити інфекцію при купанні

При купанні у відкритих водоймах варто дотримуватися елементарних правил безпеки, щоб не підчепити небезпечні інфекції.

Про це на своїй сторінці в Facebook нагадав заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Як зазначив він, безпосередньо водоймища не вважаються джерелом передачі нової коронавірусної хвороби, проте дотримуватися соціальної дистанції все ж необхідно.

Відпочивальники, крім цього, можуть захворіти на лямбліоз, лептоспіроз, ротавірус, гепатит А, холеру, шигельоз, сальмонельоз та навіть черевний тиф.

Ляшко порадив:

вибирати для відпочинку водойму і пляж, які мають відповідні дозволи;

не пити воду з водоймища, не мити в ньому овочі та фрукти;

не купатися при наявності пошкоджень шкіри, ГРВІ або відразу після хвороби;

під час купання не ковтати воду з водоймища;

не купатися в стані алкогольного сп'яніння;

не купатися у водоймах із тваринами;

обходити стороною водойми, у яких стоїть табличка "купатися заборонено", а також водойми зі стоячою водою із заростями або ті, де плавають качки.

"Симптоми можливого інфікування іноді можуть проявитися майже відразу, але іноді це відбувається через кілька днів або навіть через кілька тижнів після купання у водоймі.

Небезпечними симптомами є свербіж, висипи на шкірі та слизових, виділення зі статевих органів, диспепсичні розлади, підвищення температури. У цих випадках треба терміново звернутися до лікаря", – написав головний державний санітарний лікар.

Facebook / Віктор Ляшко

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Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко розповів: Україна перейде на нову систему карантину, яка передбачає введення обмежень в окремих регіонах. Буде введено чотири рівні оцінки захворюваності на коронавірус на певній території.

У районах із "червоною зоною" установи освіти планують закривати на карантин.