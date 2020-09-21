Ляшко озвучив показник смертності від коронавірусу в Україні

Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 2,1%, проте це оперативні дані.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок, 21 вересня.

"Якщо ми подивимося, то в Україні коефіцієнт летальності – 2,1. Вже ближче до 2 відходить. Це серед тих, хто захворів, кількість летальних випадків. Але треба зрозуміти ще одну головну річ: в Україні статистика йде не внаслідок коронавірусу, а в кожної людини, яка померла, була хвора на коронавірусну хворобу, або була пневмонія під час летального випадку, забирали зразок і підтвердили, що був коронавірус.

Ми фіксуємо оперативні дані, про які і звітуємо. На відміну від деяких країн, у тому числі й Європи, ми показуємо оперативну цифру – лабораторно підтверджений випадок і летальний випадок у людини, в якої була коронавірусна хвороба", – пояснив Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров'я додав, що в кінці року "будемо дивитися, скільки у нас було реально летальних випадків в результаті коронавірусу".

Як писав OBOZREVATEL, 19 вересня в Україні було зафіксовано 48 смертей від коронавірусу. В той день країна показала другий результат в Європі за смертністю після Росії.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що Україні загрожує колапс через коронавірус, в тому числі через те, що "медики не будуть працювати за мізерні зарплати, ризикуючи своїм життям і здоров'ям своїх родичів".