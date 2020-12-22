Ляшко озвучив можливі причини мутації коронавірусу

"Британська" мутація коронавірусу могла виникнути через зараження патогеном людини з ослабленим імунітетом. Ще одна версія – міжвидова передача хвороби від людини до норки чи навпаки.

Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, зараз вчені всього світу детально вивчають цю проблему (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому така мутація відбувається? Насамперед, вчені з Великобританії говорять, що це могло виникнути внаслідок інфікування коронавірусом людини з імуносупресією. Довготривалий перебіг хвороби саме в цієї людини призвів до того, що імунітет не справлявся з боротьбою із вірусом, і він продовжував розмножуватися всередині організму. Це призвело до певних мутацій в білках-шипах", – пояснив Ляшко.

"Але додатково вивчається й інша версія, оскільки мутація, яка була виявлена в коронавірусу, досить схожа з мутацією білка, яка була виявлена в норок у Данії. Зараз вчені всього світу з'ясовують, чи є міжвидова передача від людини до норок і від норки до людини і чи не призвело це до мутації. А якщо призвело, то які подальші наслідки для поширення хвороби?" – додав він.

Водночас головний санлікар наголосив, що віруси мутують постійно, тому поява нового штаму COVID-19 – очікуване явище і не є приводом для занепокоєння. За словами Ляшка, нині науковцям відомо вже про 12 000 мутацій коронавірусу.

"Поява нового штаму ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великобританії. Адже він був виявлений набагато раніше", – запевнив медик українців, спростовуючи розповсюджений фейк.

Ще одна маніпуляція, уточнив він, – це ствердження про те, що в Україні використовуються нечутливі тест-системи ПЛР, які нібито не вловлюють мутації вірусу.

"Ми використовуємо щонайменше дві мішені. Тому сьогодні у разі появи нового штаму наші тест-системи спрацюють", – переконаний Ляшко.

Втім, додав він, з огляду на ситуацію, яка склалася довкола "британської" мутації, українські фахівці мають намір ще більше покращити тести для виявлення хвороби, аби вони були ще краще здатні виявляти білок нового штаму вірусу.

В кінці виступу Ляшко прокоментував третій фейк про те, що новий різновид коронавірусу нібито є більш смертоносним або важче переноситься хворими. Головний санлікар України зазначив, що такі дані поки невідомі науці. "Але тут є одне застереження: у людей молодших за 60 років тяжкість перебігу легша", – зазначив він, додавши, що новий штам збільшує здатність збудника хвороби до проникнення в клітини, а відтак – прискорює його поширення.

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