Ляшко озвучив можливі терміни початку локдауну України через COVID-19

В Україні через зростання кількості хворих на коронавірус (COVID-19) може відбутися національний локдаун.

Про це в блозі на "Новом времени" написав Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Водночас він зазначив, що конкретної дати немає.

"Щодо національного локдауну, то я б не прив'язувався до жодної дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня (дата проведення місцевих виборів – Ред.), і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", – повідомив він .

Ляшко додав, що на сайті Міністерства охорони здоров'я публікується інформація про заповнювання ліжок по регіонах в 5-денний динаміці. Наразі загалом у країні місця в лікарнях заповнені на 50%.

"Щодо чуток, які поширюються в суспільстві, мовляв, після виборів 25 жовтня "все стане червоним, і нас закриють". Повторюся: ніхто не буде нікого закривати, якщо ми будемо дотримуватися санітарних норм, і епідемію можна буде контролювати", – підкреслив Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL писав, чи загрожує Україні повний локдаун через COVID-19.