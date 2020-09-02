Ляшко описав ідеальну вакцину від коронавірусу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що ідеальна вакцина від коронавірусу має відповідати трьом критеріям.

Так, на брифінгу із протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні 2 вересня, Ляшко зазначив, що ідеальна вакцина має:

формувати надійну імунну відповідь;

викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;

не мати жодних серйозних побічних ефектів.

Головний санітарний лікар також зазначив, що з 33 вакцин, які проходять клінічні дослідження, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії – Ред.), у разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. Паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок", – сказав Лякшо.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповідав, що в Україні вакцина від коронавірусу може з'явитися для масового використання в березні 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен заявив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.