Ляшко назвав жорсткий локдаун в Україні запасним варіантом

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ймовірність повного локдауну через епідемію коронавірусу в Україні винятково запасним варіантом.

За його словами в інтерв'ю "Радіо Свобода", система охорони здоров'я наразі справляється з приростом хворих на COVID-19.

"Сьогодні ми реєструємо по 5000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров'я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч будемо справлятися. Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідемічних норм і правил", – сказав Ляшко.

Лікар зазначив, що на національному рівні роблять усе можливе, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я й не зупиняти економіку.

"Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже винятково такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до українців із груп ризику через збільшення кількості випадків коронавірусу.