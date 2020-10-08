Ляшко назвав умову введення жорсткого карантину в Україні

В Україні знову введуть жорсткий карантин, якщо всі ліжко-місця, підготовлені для госпіталізації хворих на COVID-19, будуть заповнені.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді".

Він уточнив, зараз вводити надзвичайні обмежувальні заходи в Україні немає потреби.

За його словами, медична система нашої країни може забезпечити 50 тис. ліжко-місць для хворих на COVID-19 – це вдалося завдяки введенню попередніх обмежень.

"Карантин спрацював 100%. Система підготовлена, спалаху не було, летальності не було і ми готові зараз далі працювати в умовах збільшеної кількості випадків захворювання, не впливаючи суттєво на економіку в рамках адаптивного карантину", – заявив заступник міністра охорони здоров'я.

За інформацією Ляшка, зараз МОЗ прораховує, яка кількість хворих на день протягом 1-2 тижнів може призвести до 100% заповнення ліжок.

"Тоді я як санітарний лікар говоритиму: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, і в нас іншого виходу нема, окрім як іти за прикладом Ізраїлю, Мадриду, Парижу та запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи", – сказав він.

Також Ляшко розповів, що через два-три тижні в Україні має з'явитися масове безкоштовне тестування на коронавірус новими експрес-тестами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що, за словами Ляшка, в Україні поки що не було другої хвилі пандемії коронавірусу.