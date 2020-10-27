Ляшко назвав умову для нових карантинних обмежень

Про введення більш жорсткого карантину можна буде говорити в разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 на добу.

Про це 27 жовтня під час вебінару "Локдаун 2.0 для ритейлу: чи буде і хто витримає?" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Водночас ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тисяч хворих на добу – це в нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", – сказав він.

Ляшко уточнив, що цифра в 15 тис. хворих на добу актуальна у разі рівномірного розподілу хворих на території країни, водночас для окремих регіонів вона може бути нижчою. Вона вже розрахована для кожного регіону, але її опублікують не раніше ніж 1 листопада, коли на місцях "повинні бути використані субвенції й підведений кисень до більшості ліжок", пояснив заступник міністра.

За його інформацією, наразі в Україні для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, з них 17 тис. забезпечені киснем.

"Через зростання кількості хворих і збільшення кількості ліжок відсоток забезпеченості киснем на сьогодні становить 40%. Нам потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", – заявив Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу COVID-19. З них – 6 677 за останню добу.