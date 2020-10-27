Ляшко назвав умову для нових карантинних обмежень

Про введення більш жорсткого карантину можна буде говорити в разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 на добу.

Про це 27 жовтня під час вебінару "Локдаун 2.0 для рітейлу: чи буде і хто витримає?" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Водночас ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тисяч хворих на добу – це у нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", – сказав він.

Ляшко уточнив, що цифра в 15 тис. хворих на добу актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижче. Вона вже розрахована для кожного регіону, але її опублікують не раніше 1 листопада, коли на місцях "повинні бути використані субвенції, і підведений кисень до більшості ліжок", пояснив заступник міністра.

За його інформацією, наразі в Україні для хворих коронавірусом відведено близько 52 тис. ліжок, з них 17 тис. забезпечені киснем.

"У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості киснем на сьогодні становить 40%. Нам потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", – заявив Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу COVID-19. З них – 6 677 за останню добу.