Ляшко назвав умови для посилення карантину в Україні
Міністерство охорони здоров'я України не розглядає одномоментного повернення до більш жорстких карантинних заходів, оскільки в країні діє адаптивний карантин.
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Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, області, в яких три дні поспіль є перевищення одного з трьох індикаторів, повинні повернутися до посилення карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Наприклад, в Житомирській області після триденного перевищення показника "інцидентність" відмінили діяльність готелів і заборонили відвідування закладів громадського харчування всередині приміщень", – зазначив він.
За словами Ляшка, Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дано зобов’язання посилити контроль за роботою обласних комісій.
"Ми будемо чітко відслідковувати, чи рішення, які приймаються регіональними комісіями, відповідають тій епідемічній ситуації, яка є на території конкретного регіону, для того щоб ефективно продовжувати стратегію стримування поширення коронавірусної хвороби", – підкреслив головний санлікар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що головною причиною зростання кількості випадків зараження коронавірусом в Україні є недотримання людьми карантинних обмежень.
"Тому, якщо ми не будемо жорстко дотримуватися встановлених правил, будемо бачити такі цифри, то будемо змушені вводити додаткові обмеження", – попередив глава МОЗ.