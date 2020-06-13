Ляшко назвав умови для посилення карантину в Україні

Міністерство охорони здоров'я України не розглядає одномоментного повернення до більш жорстких карантинних заходів, оскільки в країні діє адаптивний карантин.

Як повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, області, в яких три дні поспіль є перевищення одного з трьох індикаторів, повинні повернутися до посилення карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, в Житомирській області після триденного перевищення показника "інцидентність" відмінили діяльність готелів і заборонили відвідування закладів громадського харчування всередині приміщень", – зазначив він.

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