Ляшко назвав українські міста з найбільшим ризиком зростання захворюваності на COVID-19

Показники динаміки захворюваності на коронавірус в Україні вказують на високий ризик спалахів в Запоріжжі, Черкасах та Чернігові.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За його словами система МОЗ з відстеження статистики захворюваності на COVID-19 більш-менш відображає дійсність.

"Плюс ми паралельно відстежуємо показники, що вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як", – повідомив санлікар.

За його словами, міністерство може попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах.

"Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", – розповів Ляшко.

Він підкреслив, що міністерство підтримує контакт з главами обладміністрацій щодо епідемічної ситуації, однак майбутні місцеві вибори створюють "питання" в комунікаціях з органами місцевого самоврядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що ймовірність повернення до жорсткого карантину, який був навесні, існує.