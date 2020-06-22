Ляшко назвав причину сплеску нових випадків зараження COVID-19 на Львівщині

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що сплеск виявлених випадків зараження COVID-19 на Львівщині пов'язаний з усуненням черги людей, які очікували тестів.

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Про це він заявив під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, йдеться на сайті Офісу президента. Ляшко нагадав, що за минулу добу на Львівщині було зафіксовано 200 нових випадків зараження COVID-19.

За словами головного санітарного лікаря, такий приріст пов'язаний із тим, що серед громадян зібралася черга, яка очікувала тестування. Тепер же всі вони перевірили свій стан здоров'я, і саме через це утворилася така цифра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 червня в Україні офіційно підтверджено 37 241 випадок зараження COVID-19. Як порівняти з попереднім днем, за минулу добу кількість хворих знизилася – 681 новий заражений.