Ляшко назвав причину масових спалахів коронавірусу в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що спалахи коронавируса в країні викликані проведенням масових заходів, які не пов'язані з виробничими процесами.

В ефірі "UA: Перший" 31 серпня він заявив, що йдеться про святкування днів народження, весіль або інших свят, на які збирається багато людей, передає LIGA.net.

"Причиною масових спалахів стають масові заходи. Зокрема, святкування днів народження, весіль або свят, коли з'їжджаються в певне село люди з навколишніх сіл чи міст, і відбуваються великі контакти", – сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, після того, як хтось на таких заходах заражається, починається цілий ланцюжок передачі інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 31 серпня в Україні офіційно було подтверждено 121 215 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 141 – виявлений за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло вже 2 557 осіб (+30 за добу), а 57 114 пацієнтів (+380) повністю побороли хворобу.

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