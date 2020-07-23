Ляшко назвав приблизну ціну на вакцину від коронавірусу в Україні

Вакцина від коронавірусу в Україні може коштувати близько тисячі гривень.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, країна отримала першу комерційну пропозицію з Японії на продаж імовірної вакцини, пишуть "Факти".

"Вакцина буде коштувати $20 – близько 500 грн одна доза. І потребує саме їхня вакцина дворазового введення. Ще проводяться клінічні дослідження", – зазначив Ляшко.

Першими за державні кошти щеплення отримають медики та силовики. Після них – пацієнти з хронічними захворюваннями.

Раніше OBOZREVATEL писав, що світ може скоро отримати вакцину від COVID-19. Стало відомо, кого прищеплять першими та як далеко в черзі Україна.