Ляшко назвав місяць, коли пандемія COVID-19 піде на спад

Пандемія COVID-19 в Україні піде на спад у травні 2021 року через те, що вірус стане сезонним, а люди почнуть вакцинуватися.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також до цього часу стануть менш жорсткими карантинні обмеження.

"Орієнтовно, я вважаю, що вже з травня 2021-го у нас буде такий адаптивний карантин, який дасть змогу дихати легше", – сказав Ляшко.

Він припустив, що навесні буде видно сезонність вірусу, який, як і більшість інших вірусних інфекцій, найбільш активний в осінньо-зимовий період.

Також головний санітарний лікар висловив надію, що саме навесні вже почнеться масова вакцинація в країні, яка приведе до формування як особистого імунітету в кожної людини, так і колективного.

"І ми забудемо про цю жахливу хворобу", – резюмував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 10 грудня, в Україні офіційно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 371 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло вже 14 470 осіб (+266 за добу), а 465 021 пацієнт (+13 903 за добу) повністю переміг хворобу.