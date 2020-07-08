Ляшко назвав місця, де найчастіше інфікуються коронавірусом

Всі місця, які передбачають велике скупчення людей, несуть підвищену загрозу зараження COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Гордон" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. На його думку, зв'язати інфікування з перебуванням у громадському транспорті складно.

"Транспорт, ми все розуміємо, так... Але зв'язати з ним складно. Коли у людини збирають анамнез, вона поїздку в транспорті згадає, але після цього назве ще низку місць", – сказав лікар.

Але уточнив, що можна чітко відслідковувати, коли відбуваються групові спалахи.

"Це буває пов'язано зі святкуваннями дня народження, весілля та інших подій, що фактично заборонено на карантині. Ми говоримо, що не можна садити більше чотирьох людей за стіл, але відбувається те, що відбувається... Весілля – і всі, хто на ньому був, масово через тиждень злягли", – констатував заступник міністра.

Також він відзначив небезпеку закритих колективів для поширення вірусу.

"Ми бачили спалахи в закритих колективах, у психоневрологічних диспансерах, в установах для осіб похилого віку. Ситуація в Україні складна. Той, хто вважає, що ми вже все побороли, і легковажно ставиться до COVID-19, робить негативний внесок. Тому – дотримуйтеся протиепідемічних заходів. Це неважко, хоч і нудно. Але об'єднавшись, ми можемо подолати будь-які труднощі", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українці не дотримуються карантинних обмежень, поки хтось з їхніх рідних не захворіє і не потрапить в реанімацію.