Обмежувальні заходи, які українська влада ввела на період карантину через коронавірус, мають психологічний ефект.

Про це в інтерв'ю виданню "НВ" сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. На його думку, так люди швидше зрозуміють, з якою проблемою зіткнулися.

"Зараз часто можна почути, що застосовані заходи – це якась дурість. Зокрема, санітарно-карантинні пости на в'їзді і виїзді в село, область. Обробляють колеса. Ти проїжджаєш через санітарний бар'єр. Десь під'їзди миють, поливають розчином проїжджу частину. Всі розуміють, що COVID - крапельна інфекція. Навіщо мити асфальт? Я, коли стежив за подібними діями в Китаї, Італії, теж сидів і думав – на фіга? Зараз я розумію, навіщо це робиться, і рекомендую впроваджувати теж. Оскільки, поки це не робиться, люди не розуміють проблему. Це психологічний ефект", – говорить він.

Карантин в Україні

Він вважає, що введені заборони доведуть до свідомості людей, що себе потрібно берегти і залишатися вдома.

"І ефект від цього є. Ми багато разів всім роз'яснюємо, як уберегти себе від грипу. Вакцинація. Захворів – сиди вдома. Маєш симптоми – одягни маску. Мій руки. Провітрюй кімнату. Вологе прибирання. Мій овочі і фрукти. Завжди. Ці речі зрозумілі всім. Коронавірус передається як грип. Просто наслідки і глобальний ажіотаж показують нам результат. І також питання в чергах. Ну ніде в світі люди ніколи не стоять в черзі так щільно один до одного. Але така у нас культура", – зазначив Ляшко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, без введення карантину, за станом на 12 квітня, в Україні було б уже близько 17 тисяч заражених коронавірусів.