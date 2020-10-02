Ляшко назвав єдину умову перенесення місцевих виборів в Україні

Місцеві вибори можуть бути перенесені, тільки якщо в Україні буде введено надзвичайний стан.

Як повідомляє ТСН, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19".

"Вибори можуть бути перенесені виключно, коли буде введено в країні надзвичайний стан. В іншому разі вибори відбудуться так, як прописано у виборчому законодавстві й епідемічних нормах, які затвердив Кабінет міністрів України", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили рекомендації щодо проведення місцевих виборів в умовах карантину.

За словами члена ЦВК Сергія Постівого, виборче право не буде обмежене навіть для громадян з ознаками ГРВІ та температурою до 37,3 градусів.

"У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що у цьому разі доцільно організувати роботу в комісії у такий спосіб, щоб відокремити в цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Усі контактні зони мають належним чином протиратися після кожного вищезазначеного виборця", – зазначив він.

Постівий також повідомив, що пропускати людей на виборчі дільниці будуть у контрольованій кількості і тільки за наявності засобів захисту.

"Має бути не більше трьох осіб біля одного столу для видачі бюлетенів", – наголосив член ЦВК.

Що стосується дистанції, то він зазначив, що це питання ще вирішується.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.