Ляшко назвав кількість вільних кисневих ліжок для хворих на COVID-19 в Україні

Станом на суботу, 26 грудня, понад 70% від усіх ліжок в Україні, виділених під COVID-19, забезпечено киснем.

Водночас зараз 55-60% госпіталізованих потребують лікування киснем. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, усього в лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям із коронавірусом 64 349 ліжок. З них – 44 436 ліжок із киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

"На сьогодні в лікарнях маємо 29 487 вільних ліжок із киснем. У середньому 55-60% серед госпіталізованих із COVID-19 вимагають кисневої підтримки", – написав Ляшко.

Динаміка кількості та заповнення ліжок в Україні. Віктор Ляшко у Facebook

Скриншот. Віктор Ляшко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна запропонує виробникам вакцини від коронавірусу транспортування препарату в різні країни на літаку "Мрія", щоб отримати її позачергово.