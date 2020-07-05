Ляшко – про колективний імунітет від COVID-19: це середньовіччя, коли говорили, що виживає найсильніший

Колективний імунітет до нового коронавірусу виробиться вже після появи вакцини від COVID-19.

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Таку заяву в ефірі "Україна 24" зробив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав підхід, коли імунітет у населення виробляється масовим перенесенням хвороби, "середньовіччям".

"Немає колективного імунітету ні в українців, ні в інших країнах світу. Він буде тоді, коли буде розроблена вакцина, і ми її протестуємо відповідно до того, як буде прописано в інструкціях, і коли протестується не менше 90%", – сказав заступник міністра.

"Це середньовічний підхід – коли говорили, що імунітет буде формуватися, коли немає вакцини, і виживає найсильніший, а слабкий вмирає. У XXI столітті такі підходи не можуть бути застосовані", – підкреслив Ляшко.

Віктор Ляшко Пресслужба МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу в Збройних силах України було зареєстровано 17 нових випадків COVID-19. Продовжують хворіти 168 військових.

Загалом станом на ранок 5 липня в Україні офіційно підтверджено 48 500 випадків коронавірусної інфекції. З них 823 були виявлені за минулий день.