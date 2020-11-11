Ляшко допустив закриття маршрутів громадського транспорту під час карантину

В умовах карантину вихідного дня питання припинення роботи громадського транспорту не розглядається, проте місцева влада може закрити деякі маршрути.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що йдеться про маршрути, які не є критичними для інфраструктури.

"Нині ми дивимося на те, що відбувається в європейських країнах, і транспорт і далі працюватиме. В умовах карантину вихідного дня таке питання не розглядається", – зауважив санлікар.

Він зазначив, що забезпечення якісного та ефективного пересування громадян на громадському транспорті є суто прерогативою мерів міст.

"Саме органи місцевого самоврядування сьогодні мали переглянути маршрути, можливо, закрити маршрути, які не є критичними для інфраструктури міста", – сказав Ляшко.

За його словами, транспорт, що звільнився, можна перерозподілити на напрямки, де в години пік відбувається велике скупчення людей. Так вийде забезпечити виконання вимоги Кабміну про перевезення пасажирів у межах посадкових місць.

Також Ляшко зазначив, що в разі порушення цієї вимоги в перевізників потрібно відбирати ліцензію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що карантин вихідного дня в Україні буде суворим.

За його словами, такий крок став вимушеним через стрімке поширення коронавірусу в Україні. Він покликаний запобігти виникненню ситуації, коли з напливом хворих не зможе справлятися медична система країни.

Ідею підтримав і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що тимчасовий карантинний режим у вихідні приблизно на кілька тижнів допоможе уникнути локдауну.