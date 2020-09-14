Ляшко анонсував зміни в медвишах України через COVID-19

Через гостру нестачу епідеміологів в Україні в період пандемії коронавірусу у вітчизняних медичних вишах відновлять підготовку фахівців цього профілю.

Про це заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, для початку в країні сформують державне замовлення на інфекціоністів, а також відновлять роботу медико-профілактичних факультетів.

"Є проблема – ліквідували медико-профілактичні факультети. Зараз тільки починаємо відновлювати їх. Цього року ми будемо формувати державне замовлення на епідеміологів, на лікарів-гігієністів для того, щоб відновилися медико-профілактичні факультети", – сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що в Україні збереглася школа, яка готувала лікарів-епідеміологів.

"Тому можна починати процес. Я думаю, що ми будемо випускати якісних фахівців. Водночас ми не тільки залишаємося в тій школі, але і вносимо нове – заснували магістрів громадського здоров'я, де розширюємо спектр послуг, які надалі реалізовуватимуть лікарі", – розповів заступник очільника МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов спрогнозував, що восени в країні різко зросте кількість тестувань на коронавірус і навантаження на медичну систему. Через це можуть утворитися дефіцит ліжок у лікарнях і нестача медичного персоналу.

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