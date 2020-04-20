Ляшко анонсував продовження карантину до 12 травня
Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину в Україні через пандемію коронавірусу.
Про це він повідомив в ефірі 24 каналу та пояснив, що вимагатиме продовження карантину як мінімум до 12 травня.
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"Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватись, вже в понеділок (27 квітня – Ред.)", – заявив він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що обмежувальні заходи, введені в Україні через поширення коронавірусу, найімовірніше, продовжать після 24 квітня, проте, деякі його аспекти можуть пом'якшити.
Відзначимо, раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин як мінімум до травня. Швидше за все, дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), при цьому левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що в Україні карантин в його нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня.
Подібні терміни озвучував і заступник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, пік епідемії коронавірусу настане приблизно 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.
У РНБО вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.
У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив, що частина карантинних заходів, наприклад, носіння маски в громадських місцях, може діяти в Україні до вересня. Але повернення людей до роботи має розпочатися не пізніше другої половини травня.