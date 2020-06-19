Ляшка не пустили до лабораторного центру в Житомирі через звільнення директора

У Житомирі спалахнув скандал довкола звільнення директора обласного лабораторного центру Зиновія Параманова. Зокрема, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка співробітники не впустили до закладу та скандували під входом "Ганьба!".

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Як пише "Житомир. Info", 18 червня Ляшко вдруге прибув до Житомира з наказами міністра охорони здоров’я про припинення виконання обов’язків керівником закладу Парамоновим та призначенням нового в.о. директора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак на захист Парамонова став колектив: люди не впустили Ляшка до приміщення і вимагали пояснити причину звільнення свого керівника. На це головний санітарний лікар України відповів, що керівником має бути людина, яка зможе ухвалювати оперативні рішення.

Віктора Ляшка не впустили до обласного лабораторного центру в Житомирі Джерело: "Житомир. Info"

Колишній очільник Житомирського лабораторного центру Зиновій Парамонов Джерело: "Житомир. Info"

"Нікого ми не звільняємо, ми змінюємо керівника робіт, бо зараз є виконувач обов'язків за наказом, і уповноважуємо іншу людину на здійснення функцій головного санітарного лікаря області", – зазначив Ляшко.

Він пояснив, що з 22 червня уряд змінив підхід до впровадження адаптивного карантину, тому в обласного санітарного лікаря розширюються повноваження. Саме він клопотатиме перед регіональною комісією ТЕБ та НС про ведення карантинних обмежень для того, аби стримувати коронавірус. Ця особа на рівні області отримує більші повноваження, і на ній лежатиме більша відповідальність.

Колектив центру виступив на захист Парамонова Джерело: "Житомир.Info"

Віктора Ляшка проводили вигуками "Ганьба!" Джерело: "Житомир.Info"

Під стіни закладу вийшов увесь колектив Джерело: "Житомир.Info"

"Мені потрібно, щоб люди оперативно, ефективно реагували, оскільки за цими рішеннями стоять сотні життів. Тут (у Житомирському ОЛЦ. – Ред.) люди звикли до керівника, їм комфортно. Велика подяка за все, що було зроблено, але зараз епідемія в країні й треба ухвалювати оперативні рішення та реагувати", – сказав перший заступник очільника МОЗ.

Така відповідь обурила Парамонова, і він вступив у суперечку із Ляшком. "За один місяць ми збільшили ПЛР-дослідження у шість разів – від 100 до майже 600 (за добу) ми готові зараз зробити. Це не оперативність? Я сьогодні запропонував облдержадміністрації оперативний план області, щоб створити такі лабораторії в Бердичеві, Новограді-Волинському, Коростені. Я молодший за Трампа, а мої батьки та діди дожили до 100 років, і у мене, крім глаукоми, немає жодного діагнозу на сьогодні", – заявив Парамонов.

"А мій досвід, дай Боже, щоб в Україні знайшли ще людину, яка пропрацювала хірургом 15 років і виконала близько 15 тисяч операцій. Ось орден за заслуги в хірургії, за Чорнобиль, а другий орден – за 15 років роботи", – продовжив захищатися він.

У розмову втрутилася заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко і спробувала заспокоїти головного санлікаря області, запевнивши, що йому запропонують іншу посаду.

Зрештою, попри протести, Ляшко все ж представив нового санітарного лікаря Житомирщини. Ним став Олександр Зарицький.

Наказ МОЗ про призначення нового очільника Житомирського обласного лабораторного центру Джерело: "Житомир. Info"

Співробітники Житомирського ОЛЦ Джерело: "Житомир. Info"

Втім, заступник міністра охорони здоров’я попередив Житомирський обласний лабораторний центр про відповідальність через те, що його канцелярія не зареєструвала наказ очільника МОЗ про нового керівника.

За його словами, такі дії будуть оцінені правоохоронними органами. Після цього головний санітарний лікар України залишив територію установи під вигуки "Ганьба!".

Нагадаємо, на початку карантину Парамонов фактично хотів запровадити на території Житомирської області надзвичайний стан: він ініціював повне припинення руху транспорту, включаючи приватний, та закриття всіх продуктових магазинів. Втім, місцева влада не підтримала такі радикальні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня Парамонов підписав документ, який дозволяв Житомирському обласному лабораторному центру не приймати від медустанов з 7 по 9 травня зразки крові для проведення ПЛР-тестів на коронавірус. Рішення пояснили нібито завантаженням лабораторії на 7-8 днів вперед і відсутністю можливостей для зберігання такої кількості біологічного матеріалу.