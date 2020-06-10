Ляшко розповів, як правильно носити маску й користуватися антисептиком

Українці у більшості не тільки нехтують правилами носіння захисних масок, а й досі не навчилися користуватися засобами для дезінфекції шкіри рук, аби знизити поширення COVID-19.

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Про це на брифінгу МОЗ заявив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, давши декілька настанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, зазвичай люди просто розприскують антисептик на витягнуту руку, а це неправильно.

Ляшко навчив українців правильно користуватися антисептиком і носити маски

"Потрібно зробити декілька натискань, аби у долоні з’явилося 3-4 мілілітри антисептика, після цього – активно розтерти його. Тільки так можна ефективно обробити руки, щоб діюча речовина антисептичного засобу вплинула на вірус, який зокрема може передаватися і контактним способом", – пояснив Ляшко, продемонструвавши це перед камерою.

Також він зауважив, що українці неправильно носять захисну маску у громадських місцях – зокрема, одягають її так, щоб вона закривала тільки рот.

"Маска має перекривати рот і ніс, щоб не поширювати збудника інфекційної хвороби", – нагадав головний санітарний лікар.

Він додав, що нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я видала рекомендації, у яких підтверджені настанови, що були запровадженні в Україні карантином.

"Маску повинна носити і здорова, і хвора людина під час відвідування громадських закладів", – наголосив Ляшко, закликавши українців відповідальніше ставитися до заходів для стримування поширення коронавірусної хвороби.

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