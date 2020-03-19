Львівський чиновник полетів до Єгипту в розпал карантину

Голова Самбірської райдержадміністрації на Львівщині Андрій Жепко у розпал поширення у світі пандемії коронавірусу й у період карантину полетів із сім'єю відпочивати до Єгипту.

Він заявив, що поїздка була запланована заздалегідь – у жовтні минулого року, а відпустка погоджена з керівництвом ЛОДА. Про це повідомляє Zaxid.Net.

"Призначений у грудні 2019 року головою Самбірської РДА Андрій Жепко 12 березня 2020-го взяв відпустку і вночі 13 березня вилетів на десятиденний відпочинок на курорт Шарм-эль-Шейх у Єгипет. Водночас його відпустка збіглася з часом оголошення в Україні тритижневого карантину через загрозу поширення коронавірусу", – йдеться у повідомленні.

Андрій Жепко

За словами Жепка, на момент вильоту він не сподівався, що із поширенням COVID-19 "все буде так серйозно". 29-річний чиновник заявив, що взяв відпустку "за згодою сторін без збереження зарплати".

Нині він відпочиває у п'ятизірковому готелі Rixos Sharm El Sheikh, який поки не перебуває на карантині. Хоча там усім відпочивальникам щоденно вимірюють температуру та проводять інші профілактичні заходи.

Відомо, що готель у Шарм-эль-Шейху, де вже виявлено випадок коронавірусу, розташований усього за 20 км від місця, де перебуває Жепко.

"Ніхто не очікував, що так складеться. Я став заручником ситуації. Звісно, хотів би бути зараз на місці і координувати роботу щодо протидії епідемії коронавірусу, але ніхто не знав, що так трапиться. Коли ми виїздили, було відомо лише про одного інфікованого у Чернівцях", – виправдався посадовець.

Жепко зізнався, що тепер не знає, коли із сім'єю зможе повернутися в Україну, мовляв, це залежить від туроператора. Кінцева дата його відпустки – 23 березня, однак він не виключає, що, ймовірно, зможе приїхати швидше. Водночас чиновник запевнив, що після повернення готовий самоізолюватися на два тижні, а також здати усі необхідні тести на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області перший випадок захворювання на коронавірус був підтверджений у 52-річного жителя Маріуполя.За словами глави ОДА, інфікований нещодавно повернувся з Єгипту, який вкрай популярний серед українських туристів.

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