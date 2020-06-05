Львівська облдержадміністрація вирішила повторно продовжити карантин у області через стрімке зростання кількості нових хворих COVID-19. Обмеження залишаться в силі до 12 червня.

В регіоні спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Львівщина знову продовжила карантин: кількість хворих на коронавірус зростає loda.gov.ua

"За попередню добу, як і усі попередні, найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться", - заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, в останні 7 днів зростає і кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

У зв'язку з цим комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЛОДА вирішила, що показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушує зберегти карантинні заходи до 12 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області мають намір розглянути питання про посилення карантинних заходів через зростання кількості заражених коронавірусів.