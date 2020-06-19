Львівщина знову продовжила карантин через COVID-19, Житомирщина – на черзі

У Львівській області карантин продовжили до 22 червня у зв’язку з високими показниками захворюваності на коронавірус.

Про це повідомилапресслужба Львівської облдержадміністрації з посиланням на голову ЛОДА Максима Козицького та директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса

"Зараз не на часі розслаблятися і нехтувати власною безпекою. За попередню добу на Львівщині зафіксовано 142 нових хворих на СOVID-19, 81 з них – мешканці Львова", – зазначив Козицький.

"Інцидентність становить 40,4, зайнятих ліжок – 40%. Враховуючи епідситуацію в області, питання щодо послаблення карантину вважаю не актуальним", – додав Чемерис.

У зв’язку з цим Обласна комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити карантин до 22 червня.

Разом із тим, у Житомирській області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 19 червня збереться на засідання, щоб посилити в області карантинні заходи через збільшення кількості хворих на COVID-19.

"На жаль, вимушені констатувати, що в нас 113 нових випадків зараження COVID-19 (з 15 по 19 червня, – Ред.) Виросла надзвичайно інцидентність, яка складає зараз вже більше 15%. Сьогодні буде проведене засідання ТЕБ та НС і ми вимушені посилити карантинні заходи на Житомирщині", – розповів голова ОДА Віталій Бунечко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Кабінет міністрів прогнозує, що поширення коронавірусу триватиме майже два роки, на цей період може затягнутися й карантин.