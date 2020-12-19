Львівщина б'є рекорди за кількістю смертей від COVID-19, а Садовий – проти карантину

Станом на вечір суботи, 19 грудня, Львів і область знаходяться на першому місці за кількістю летальних випадків від коронавірусу (COVID-19). При цьому глава Львова Андрій Садовий виступає проти карантину та введення локдауну.

Як показують статистичні дані Міністерства охорони здоров'я, відсоток смертності від коронавірусної хвороби у Львівській області склав рекордні 2,9%. В регіоні всього померло 1630 пацієнтів.

Такий же відсоток смертності спостерігається і в Кіровоградській області, проте на 100 тисяч населення там спостерігається 24 випадки смерті, а на Львівщині – 65. Сама ж висока смертність 100 тисяч населення в Чернівецькій області – 81,8. Однак відсоток летальних випадків від COVID -19 – 1,9%.

Згідно з офіційними даними Ради національної безпеки України, Львівська область знаходиться на другому місці за фактичною кількістю смертей від COVID-19 в країні – 1630. Більше летальних випадків зареєстрували тільки в Києві – 1699. Однак врахуємо, що в столиці проживає близько 4 млн осіб, а у всій Львівській області трохи більше 2,5 млн. Водночас основний епіцентр коронавірусу – у Львові з населенням трохи більше 700 тисяч.

Підкреслимо, що що в той час, як по країні посилюються карантинні заходи глава Львова Андрій Садовий продовжує активно виступати проти локдауну та інших форм обмежень, хоч і сам недавно підхопив небезпечну інфекцію як і члени його сім'ї.

До того ж мер міста яро виступав проти посилення карантинних мер. Наприклад, в серпні відмовився виконувати правила карантину "помаранчевої" зони, не ставши забороняти роботу фітнес-залів і хостелів. Також Садовий розповідав, що у Львові перейняли шведський досвід боротьби з коронавірусом, який пізніше самі шведи визнали помилковим.

Крім того, Садовий став першим українським мером, який відмовився від впровадження у Львові карантину вихідного дня, назвавши його "дурістю". Щоб обійти встановлені урядом обмеження на засіданні виконавчого комітету міськради прийняли рішення зробити суботу та неділю робочими для ряду підприємств і установ, щоб на них не поширювався карантин. Але поліцейські у Львові все ж закрили нічний клуб, який працював під час карантину вихідного дня.

Ще він виступив проти введення локдауну на новорічні свята, стверджуючи, що у Львові "не можна скасовувати Різдво" через нібито "особливу атмосферу" в місті.

На тлі таких заяв Садового ситуація з коронавірусом виглядає страхітливою. Так тільки за останні кілька місяців у Львові від COVID-19 померли головний педіатр міста Богдан Остальский і начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда. А раніше в Винниках під Львовом в обласному військовому госпіталі стався вибух кисню для хворих на коронавірус..

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