Львівщина стала епіцентром коронавірусу й побила антирекорд по Україні

У Львівській області встановився антирекорд із захворюваності на коронавірус у регіоні – за минулу добу виявили 240 нових випадків інфікування.

Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО. Так, станом на 08.00 год 23 червня у Львові та на Львівщині усього 4220 підтверджених випадків інфікування COVID-19.

117 із них – летальні, 696 осіб одужало. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1146 ПЛР-тестів.

Антирейтинг областей України щодо COVID-19

Зазначимо, що 22 червня на Львівщині було виявлено 200 нових випадків зараження коронавірусом – найгірший показник в Україні.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що сплеск виявлених випадків зараження COVID-19 на Львівщині пов'язаний з усуненням черги людей, які очікували тестів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов за підсумками візиту на Львівщину заявив про необхідність змінити керівництво обласного департаменту охорони здоров'я.