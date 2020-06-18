Львівщина стала епіцентром COVID-19: додався ще 171 хворий

За минулу добу, 17 червня, у Львівській області зареєстрували ще 171 новий випадок зараження COVID-19, що стало антирекордом в Україні.

Всього в регіоні зафіксовано 3398 хворих на коронавірус, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Станом 18 червня у Львові та на Львівщині 3398 підтверджених випадків інфікування коронавірусів: 107 – летальні, 661 особа одужала", – зазначено в інформації.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 540 ПЛР-тестів, з яких 171 – позитивний (55 – це жителі Львова). З них нових проб ПЛР-тестів – 456, з яких 120 – позитивні.

COVID-19 у Львові

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині було зафіксовано 155 нових випадків зараження.

Відзначимо, що 35-річна депутат Львівської міської ради від БПП "Солідарність" Уляна Пак захворіла коронавірусом.