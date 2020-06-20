Львів затопила сильна злива: на вулицях помітили "екстремалів" у човні. Фото та відео

Дарина Дурова Суспільство 01:00, 21.06.2020 Оновлено: 01:22, 21.06.2020

Увечері в суботу, 20 червня, у Львові пройшла сильна злива, яка підтопила деякі вулиці.

Фотографіями та відео негоди на своїй сторінці у Facebook поділився глава громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Він зазначив, що на вулицях Трильовського і Вернадського, які затопило після бурі, плавав надувний човен.

Львів підтопило після сильної зливи

На деяких вулицях через грозу обрушилися дерева, повідомляє "Твоє місто".

Львів.
Джерело: Варта
Львів.
Джерело: Варта
Львів.
Twitter / Andrii Dutchak
Львів підтопило після сильної зливи
Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи
Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи
Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи
Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи
Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на окупованому Росією півострові Крим зафіксували смерч. Він виник у полі, коли на ньому паслися корови.

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