У Львові не заборонятимуть роботу фітнес-залів і хостелів у зв’язку із занесенням міста до "помаранчевої" зони карантину.

Міський голова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook заявив, що ці заклади працюватимуть із дотриманням усіх карантинних норм, а моніторингові групи перевірятимуть дотримання правил.

"Додатково адаптовувати місто до правил "помаранчевої" зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців", – зазначив мер міста.

Крім того, міська комісія ТЕБ і НС у вівторок, 4 серпня, ухвалила рішення не вводити заборону за умов дотримання протиепідемічних вимог, використання масок, дезінфекторів, соціальної дистанції.

Крім того, було вирішено провести перевірку ринків, супермаркетів, ТРЦ, спортивних закладів і закладів громадського харчування на дотримання карантинних вимог. У разі недотримання цих вимог міська комісія буде ухвалювати рішення про припинення їхньої діяльності.

Зазначимо, що державна комісія ТЕБ і НС встановила з 1 серпня, зокрема, у Львові помаранчевий рівень епідемічної безпеки через значне поширення коронавірусу. За останню добу у Львівській області виявили 146 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Додаткові обмеження, які передбачено для "помаранчевої" зони: робота хостелів, турбаз, окрім готелів; робота розважальних закладів і ресторанів вночі; планові госпіталізації; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; приймати нові зміни в дитячі табори; обмеження для масових заходів – одна людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей загалом.

Львів відмовився виконувати всі обмеження "помаранчевої" зони Андрій Садовий / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Тернопільській міській раді висловили незгоду з постановою Кабінету міністрів України про віднесення міста до "червоної" зони карантину відповідно до рівня поширення COVID-19. Луцька міська рада також заявила, що не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинення транспорту або закриття закладів через потрапляння в "червону" карантинну зону.