Львів спіткав потужний ураган: перші фото негоди

Львів у неділю, 10 березня, спіткав сильний ураган. Зокрема, шквальний вітер зірвав покрівлю з двоповерхового житлового будинку по вулиці Рибній.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради. Шквальний вітер також пошкодив покрівлю двох сусідніх будинків, а також автомобіль.

При цьому у результаті інциденту, що стався минулої ночі, ніхто не постраждав.

city-adm.lviv.ua

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, комунальні служби влаштують тимчасове перекриття будинку і приберуть частину покрівлі, що впала вниз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні синоптики оголосили штормове попередження на 10 березня. У всіх регіонах країни очікується сильний вітер.

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