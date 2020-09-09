Львів наслідує Швецію в боротьбі з коронавірусом, – Садовий

Львів перейняв шведський досвід боротьби з коронавірусом, і нині в місті все організовано, все працює і медицина цілком справляється з ситуацією.

Про це мер міста Андрій Садовий розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент OBOZREVATЕL.

"Головне тут – не сходити з розуму. Пам'ятаєте, як усі мали претензію, що шведи не пішли на жорсткий карантин. А зараз схоже, що вони мали рацію, тому що не вбивали свою економіку. Можливо, від нерозуміння ситуації ми в Україні робили щось не так. Нині можна сказати, що ми у Львові маємо "шведську модель", коли медицина справляється, всім забезпечуємо, діти пішли до школи. Все організовано, все працює", – поділився Садовий.

За його словами, Львів був одразу готовий до епідемії, оскільки ретельно моніторив усе, що відбувається в ЄС і світі.

"Ми створили штаб ще до того, як це все почало відбуватися (карантин. – Ред.) в Україні. Ми чітко моніторили ситуацію в Європі і світі, тому що за 60 км від нас ЄС і ми очікували серйозної хвилі. Тому лікарні, забезпечення – усе було готово", – розповів Садовий.

Очільник міста додав, що "від держави ні копійки не отримали, все робили за власні ресурси, просто переорієнтували витрати".

Прилад для вимірювання температури в львівській мерії.

"Впродовж останніх трьох місяців ми маємо досить рівну ситуацію із захворюваності. Навіть у лікарнях у нас пішов спад нині, на відміну від загальної ситуації по всій Україні. І це добра ознака. Є вже чіткі, зрозумілі протоколи лікування", – додав мер.

На думку Андрія Садового, велика кількість людей має перехворіти, але це не означає, що можна нехтувати заходами безпеки. За його словами, в місті всюди дотримуються карантинних правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 9 вересня заразилася 2551 особа. Померли від хвороби ще 45 пацієнтів, одужали – 1157. Найбільше хворих виявили в Києві – 310.