Львів наслідує Швецію в боротьбі з коронавірусом, – Садовий
Львів перейняв шведський досвід боротьби з коронавірусом, і нині в місті все організовано, все працює і медицина цілком справляється з ситуацією.
Про це мер міста Андрій Садовий розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент OBOZREVATЕL.
"Головне тут – не сходити з розуму. Пам'ятаєте, як усі мали претензію, що шведи не пішли на жорсткий карантин. А зараз схоже, що вони мали рацію, тому що не вбивали свою економіку. Можливо, від нерозуміння ситуації ми в Україні робили щось не так. Нині можна сказати, що ми у Львові маємо "шведську модель", коли медицина справляється, всім забезпечуємо, діти пішли до школи. Все організовано, все працює", – поділився Садовий.
За його словами, Львів був одразу готовий до епідемії, оскільки ретельно моніторив усе, що відбувається в ЄС і світі.
"Ми створили штаб ще до того, як це все почало відбуватися (карантин. – Ред.) в Україні. Ми чітко моніторили ситуацію в Європі і світі, тому що за 60 км від нас ЄС і ми очікували серйозної хвилі. Тому лікарні, забезпечення – усе було готово", – розповів Садовий.
Очільник міста додав, що "від держави ні копійки не отримали, все робили за власні ресурси, просто переорієнтували витрати".
"Впродовж останніх трьох місяців ми маємо досить рівну ситуацію із захворюваності. Навіть у лікарнях у нас пішов спад нині, на відміну від загальної ситуації по всій Україні. І це добра ознака. Є вже чіткі, зрозумілі протоколи лікування", – додав мер.
На думку Андрія Садового, велика кількість людей має перехворіти, але це не означає, що можна нехтувати заходами безпеки. За його словами, в місті всюди дотримуються карантинних правил.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 9 вересня заразилася 2551 особа. Померли від хвороби ще 45 пацієнтів, одужали – 1157. Найбільше хворих виявили в Києві – 310.