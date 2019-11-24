Львів накрив крижаний колапс: сотні постраждалих. Відео

На Львівщині 23 листопада через ранковий дощ за мінусової температури дороги і тротуари вкрилися тонким шаром льоду, паралізувавши автомобільний та авіаційний рух.

У результаті, за попередніми даними, за добу на дорогах тут трапилося з півсотні ДТП, а в лікарнях опинилися майже 300 пішоходів із різними травмами. Також було затримано багато авіарейсів. Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах, які знімали і викладали в соцмережі місцеві жителі, видно, що автомобілістам доводилося об'їжджати дорогу-каток узбіччям.

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"Авто, бачу, під гірку взагалі не їдуть", – прокоментував ролик львів’янин Олександр Клімов.

Швидкість автомобілів, які пересувалися з увімкненими аварійками, не перевищувала навіть 20 км/год. Через погодний колапс шляхи, на яких фіксували одну аварія за іншою, виявилися заблоковані, тож приватний і громадський транспорт змушений був зупинятися.

Примітно, що не тільки авто зносило з дороги, а й патрульні поліцейські, які займалися оформленням ДТП, падали на асфальт.

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Не виняток, звичайно ж, і пішоходи – зараз місцеві травмпункти переповнені. Черги з жертв ранкової ожеледі утворилися біля кабінетів рентгена і до травматологів. Лікарі діагностують удари, переломи, розтягнуті зв'язки. Щоб прийняти всіх пацієнтів, медикам навіть довелося викликати додатковий персонал.

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"В основному, верхні кінцівки і перелом плечових кісток. Ожеледиця ж не щадить – є люди старшого віку, є й молоді", – розповідає про ситуацію, що склалася, завідувач міського травмпункту №1 Олександр Рудковський.

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Як повідомили в місцевій міськраді, рятувальні служби одразу кинулися долати наслідки негоди. Було залучено майже 2000 двірників і до 30 одиниць техніки.

"Ніяких попереджень управління надзвичайних ситуацій області у нас не було, тому ми користувалися даними, які є в інтернеті. Там про те, що будуть якісь подібні опади, не йшлося. Тому, коли вже побачили, що падає дощ, оперативно відреагували", – повідомив заступник мера Львова Ірина Маруняк.

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Також відомо, що майже до полудня 23 листопада зупинив роботу львівський аеропорт. Через ожеледицю один із літаків викотився за межі злітної смуги, що і стало причиною затримки рейсів.

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Сотні розгублених пасажирів, які зібралися на аеродромі, висловлювали своє обурення. Однак, за рішенням адміністрації аеропорту, тих, хто повинен був летіти, наприклад, до Кракова, пересаджували на автобуси і везли до кордону. Решту ж, чиї рейси були скасовані, селили у готелі та замінювали їм квитки на інший день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Львова 23 листопада трапилася надзвичайна подія з літаком МАУ – він з'їхав зі злітно-посадкової смуги. Уточнюється, що ситуація виникла приблизно о 7:00 з повітряним судном Boeing в міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

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